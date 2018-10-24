Радий Хабиров посетил синагогу и встретился с главным раввином Уфы
Сегодня, 18:41ПолитикаНадежда Валитова
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Врио главы республики посетил Еврейский национально-культурный центр с синагогой, детский сад «Бейт Барух», еврейскую школу «Ор Авнер», пообщался с представителями еврейской общины.
В рамках встречи Радий Хабиров познакомился с работой школы и детского сада, которые работают при нём. Дан Кричевский рассказал о социальных инициативах общины, показал высокому гостю священную книгу иудеев, вместе они посетили урок местной школы, где учатся дети разных национальностей, а обучение ведется на четырех языках.
О подробностях личной встречи рассказали журналисты ГТРК Башкортостан.
Речь в беседе зашла и о поддержке семей с особенностями развития. Дело в том, что при еврейском центре есть бассейн, в который ходят и дети с ДЦП. В других местах, по словам родителей, детьми-инвалидами не занимаются. Радий Хабиров пригласил женщин на личную встречу, чтобы подробнее поговорить о проблемах «особенных» детей.
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