Жители Ишимбайского района Башкирии провели голосование: «За или против главы»

После того, как в Башкирии один за другим начали меняться главы районов, пользователи соцсетей начали задаваться вопросом: не случится ли подобная ситуация у них. Так, жители Ишимбайского района решили провести «ВКонтакте» голосование: «Видите ли вы главу Гайсина М.Х. в дальнейшем как руководителя Ишимбайского района?».