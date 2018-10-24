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Жители Ишимбайского района Башкирии провели голосование: «За или против главы»

24 октября 2018, 18:50
В опросе приняли участие 1528 человек.

После того, как в Башкирии один за другим начали меняться главы районов, пользователи соцсетей начали задаваться вопросом: не случится ли подобная ситуация у них. Так, жители Ишимбайского района решили провести «ВКонтакте» голосование: «Видите ли вы главу Гайсина М.Х. в дальнейшем как руководителя Ишимбайского района?».

Большая часть опрошенных, порядка тысячи человек, ответили «нет», всего шесть процентов уверены, что «он и его администрация выполняют все необходимые задачи», 267 человек воздержались от ответа. Всего в опросе приняли участие 1528 человек.

Напомним, Врио главы Башкирии наметил встречу с администраций городов и районов 1 ноября и также попросил их подумать, готовы ли они по-настоящему вкладываться в свою работу или же им стоит покинуть свои посты.

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