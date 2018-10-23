Новый глава Абзелиловского района: Мы можем стать драйвером развития всего Зауралья

-Мы знаем вас как руководителя санатория «Якты-Куль». За три года с 2015 по 2018 «Якты-Куль» из убыточного санатория превратился в коммерчески процветающий. Как вам это удалось?

- Были предприняты комплексные меры. В первую очередь, мы наняли аудиторскую компанию из Москвы, совместно с которой проанализировали состояние предприятия, рынок санаторно-курортных услуг, выявили недостатки и положительные стороны. На базе этого аудита мы подготовили план развития, он состоял из двух частей: мероприятия, направленные на увеличение продаж и блок мероприятий на снижение издержек.

- Можете назвать конкретные примеры, что было сделано?

- Например, мы выяснили, что 85% продаж были совершены посредством телефонной связи. И тогда сделали упор на развитие call-центра с многоканальным номером. На каждого клиента мы уделяем 20-25 минут - это самое важное.

Пример по второму направлению: мы снизили потребление газа, установив новую автоматизированную котельную, которая должна окупиться в течение двух лет, и пока все идет по плану.

Кроме того, мы провели большую работу по оптимизации всех бизнес-процессов. Мы ввели новые стандарты уборки комнат, оказания оздоровительных услуг, питания: это позволило экономить нам время и улучшить качество сервиса.

Также мы изменили способы работы с корпоративными клиентами, что принесло колоссальные результаты. Если на старте моей работы корпоративные клиенты приносили 1, 5 млн руб прибыли в год, то сейчас эта цифра составляет 11 млн 700 тысяч рублей.

- Как изменились экономические показатели за время вашей работы?

- В первом полугодии 2015 года, когда я только начал работу, убыток составлял 9 млн 900 тысяч рублей. По итогам 11 месяцев того же года убыток составлял 300 тысяч, а год мы уже закрыли «в плюсе». В 2016 году минздрав поставил план: увеличить выручку на 10 млн рублей. Мы перевыполнили план более чем в два раза: прибыль увеличилась на 23 млн рублей.

По итогам девяти месяцев 2018 года выручка составляет 134,1 млн руб, это на 14 млн больше аналогичного периода прошлого года: рост в 11%.

- И в чем же секрет?

- В нашей команде. Каждый день, находясь на работе, знаю, что уйду не раньше 22 часов вечера, как и большая часть моих коллег. Но все что мы делаем - это всегда не для «галочки», мы живем этим.

- По версии сервиса бронирования Tvil.ru «Якты-Куль» в сентябре 2018 года стал самым посещаемым курортом России, обогнав даже Байкал. За счет чего удалось привлечь посетителей?

- В какой-то момент пришло понимание, что продавать надо всю курортную зону, а не только отдельно взятый санаторий. Практика показала, что это был верный путь. Мы выстроили плотную работу с туроператорами соседних регионов, и теперь к нам приезжают целыми группами. Кто-то останавливается в «Якты-Куле», кто-то в соседних санаториях и отелях. Таким образом, растут показатели отдельных предприятий, в частности, и нашего санатория. В июле, например, у нас была выручка 21, 5 млн рублей. Мы никогда не проходили порог в 20 млн, и такого месяца у нас еще не было.

- Год назад вы приобрели дом отдыха «Березки» и обещали сделать социально-ориентированный санаторий. Как результаты?

- Нужно понимать, что этот дом отдыха в два раза больше «Якты-Куль»: 450 мест против 210 мест в «Якты-Куль». Мы покупали этот дом отдыха для того, чтобы сделать из него санаторий эконом-класса. Тем самым решить проблему доступности санаторно-курортного лечения. Доля людей, которые едут туда на лечение, увеличивается с каждым месяцем, и это не может не радовать. Ежемесячно мы опережаем показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день в «Березках» (а сейчас межсезонье!) мест нет. Это говорит о многом.

- Вы часто беретесь за дополнительные проекты - Digital-Курултай, «Игры кочевников», Курортный сабантуй. Как они влияют на развитие курортной зоны?

- Со временем бренд «Якты-Куль» должен стать узнаваемым не только в Башкирии, но и за ее пределами. И все вышеперечисленные мероприятия направлены не на сиюминутную прибыль, а на обеспечение узнаваемости бренда. Кроме этого, это все - мероприятия с изюминкой: они несут в себе пользу. Также это влияет на развитие событийного туризма, что является одним из перспективных направлений сегодня.

- Вы могли остаться в Уфе и построить политическую карьеру в столице, но выбрали развивать вашу родину. Почему?

- После девятого класса мы с братом уехали из Ташбулатово в Уфу на учебу. Нам повезло: мы получили великолепное образование в Башкирской гимназии имени Р. Гарипова. Затем было многое: окончание двух ведущих вузов республики, опыт работы в администрации города Уфы и аппарате правительства. Но все последующие годы меня сопровождала мысль приехать на родину и поработать здесь хотя бы несколько лет и внести свою лепту. По воле судьбы мне удалось это реализовать. И та лепта, о которой я говорил выше, получилась действительно значимой. С одной стороны, мы придали новый импульс развитию «Якты-Куля», с другой - приобретая «Березки», мы сохранили не только 220 рабочих мест для местных жителей, но и одного из крупных работодателей и налогоплательщиков района.

- Вы стали главой района - это дополнительная, действительно серьезная ответственность. Для чего вы решились взять ее на себя? Какие проблемы Абзелиловского района вы можете выделить и какие перспективы его развития вы видите?

- Главой я стал только что, и говорить о каких-то глобальных проблемах рано: сначала нужно включиться в рабочий процесс. Но основные моменты отметить могу. У нашего района невероятно высокий потенциал. И в какой-то момент Абзелиловский район сможет стать драйвером развития всего Зауралья - я уверен в этом. Исторически сложилось так, что экономика района мощнее соседних, но потенциал, который есть, используется не полностью. Я уже вижу, где можно, приложив небольшие усилия, кардинально поменять ситуацию. Например, ни у одного района Башкирии нет такой крутой курортной зоны: доступной, узнаваемой, с развитой инфраструктурой.

Географическое положение района уникально: рядом с Абзелиловским районом расположен город Магнитогорск, являющийся гигантским рынком сбыта. Если полностью перенастроить экономику района под нужды этого рынка, это может принести немалую прибыль для производителей района. За 3-5 лет мы не сделаем революцию, но вывести район на новый уровень - вполне реально. И это моя приоритетная задача на сегодняшний день.

Справка

Ильдар Нафиков родился 29 июня 1982 года в деревне Ташбулатово Абзелиловского района республики. Окончил УГАТУ и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления образования администрации Уфы. С 2005 по 2007 год работал главным консультантом, заведующим отделом аппарата правительства Республики Башкортостан.