Заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначен Ринат Баширов

Сегодня, 24 октября, стало известно, что врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о новом назначении.
Заместителем руководителя администрации главы республики назначен Ринат Баширов.
Для справки
Ринат Рашитович Баширов родился 19 июня 1968 года в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал в 1987 году инспектором участковой инспекции Госстраха Октябрьского района Уфы. Затем работал госналогинспектором и старшим госналогинспектором, заместителем, начальником отдела регионального управления ФНС.
В 2001 году перешел на работу в министерство финансов Башкирии на должность начальника отдела прогнозирования финансовых ресурсов и налогов Министерства финансов РБ.
С 2006 года стал снова работать в Управлении ФНС в должности заместителя руководителя Управления ФНС по РБ.
В 2007–2008 годах – заместитель министра финансов РБ.
В дальнейшем работал в Управлении президента Российской Федерации по внутренней политике.