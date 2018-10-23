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Новым министром семьи, труда и соцзащиты Башкирии назначен Юрий Мельников
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Новым министром семьи, труда и соцзащиты Башкирии назначен Юрий Мельников

Сегодня, 10:24ПолитикаРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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