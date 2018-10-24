В Уфе состоится первая церемония вручения премии «Голос спорта» РАСК

- Я мечтал, чтобы сообщество комментаторов объединилось. Проведение премии подтверждает, что мы стали сообществом с дружескими и практически семейными отношениями. И пришло время обратить внимание на таланты со всей России. Сверхзадача нашей ассоциации – дать возможность развиваться комментаторам в регионах. А значит, и всей спортивной журналистике в стране.