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В Уфе состоится первая церемония вручения премии «Голос спорта» РАСК

24 октября 2018, 18:49
Лауреаты премии – спортивные комментаторы получат по сто тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости. Церемонии вручения первой премии «Голос спорта» Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) пройдет в Уфе 1 декабря при поддержке правительства Башкирии.

"Советский спорт" сообщает, что премия «Голос спорта» будет вручена в 16-ти номинациях. К примеру, премию Вадима Синявского получит лучший спортивный комментатор по версии РАСК, премию Владимира Маслаченко удостоится лучший комментатор по версии СМИ, а «женский голос спорта» получит премию Нины Ереминой.

Напомним, РАСК создавалась в прошлом году. Первый семинар для спортивных журналистов Российская ассоциация спортивных комментаторов провела в Уфе при поддержке ФК «Уфа» и телеканала БСТ.

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов принял участие в пресс-конференции, посвященной первой премии для спортивных комментаторов. Он в частности сказал: "Мы постараемся все сделать красиво, у нас красивая республика, приезжайте".

Президент РАСК Геннадий Орлов сказал журналистам:

- Я мечтал, чтобы сообщество комментаторов объединилось. Проведение премии подтверждает, что мы стали сообществом с дружескими и практически семейными отношениями. И пришло время обратить внимание на таланты со всей России. Сверхзадача нашей ассоциации – дать возможность развиваться комментаторам в регионах. А значит, и всей спортивной журналистике в стране.

- Мы рады, что Уфа нас поддержала, - сказал он.

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#Новости#Зиля Аскерова#Спорт
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