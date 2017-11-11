Ведущие комментаторы страны впервые приедут в Уфу на мастер-класс

Геннадий Орлов, Владимир Стогниенко, Виктор Гусев впервые проведут мастер-класс в башкирской столице.

Знаменитые спортивные комментаторы страны покажут мастер-класс своим спортивным коллегам в рамках Всероссийского семинара-курса с 16 по 17 сентября. В башкирской столице они проведут два дня. После них те, кто принял участие в первом этапе форума – семинаре, могут попасть на конкурс комментаторов, который продлится с 18 по 30 ноября.

Примечательно, что наш город станет первым, где пройдет мастер-класс.

- Я как президент ассоциации в первую очередь обратился к футбольному клубу «Уфа». Они меня без слов поддержали. Именно поэтому первый подобный мастер-класс пройдет в Башкирии, — рассказал агентству «Башинформ» Геннадий Орлов. — Лучшие комментаторы расскажут о тонкостях профессии, о репортажах и поделятся фишками.