В Башкирии каждая четвертая фирма работает с убытком

В Башкирии каждое четвертое предприятие (за исключение банков и малых предприятий) убыточное – 26,6%. Это данные за восемь месяцев текущего года. При этом количество их по сравнению с прошлым годов увеличилось: доля убыточных фирм в 2017 году была на уровне 23,4%. Об этом сообщает «Башкортостанстат».