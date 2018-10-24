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В Башкирии каждая четвертая фирма работает с убытком

24 октября 2018, 10:03
Хуже всех дела обстоят в гостиничном и ресторанном бизнесах, а также в управлении недвижимостью.

В Башкирии каждое четвертое предприятие (за исключение банков и малых предприятий) убыточное – 26,6%. Это данные за восемь месяцев текущего года. При этом количество их по сравнению с прошлым годов увеличилось: доля убыточных фирм в 2017 году была на уровне 23,4%. Об этом сообщает «Башкортостанстат».

В целом ситуация положительная: разница между прибылью и убытками (сальдированный финансовый результат) республиканских предприятий за восемь месяцев составила 159,0 миллиардов рублей с ростом в полтора раза по сравнению с прошлым годом – на 47,1%.

Не очень хорошо дела обстоят в двух отраслях: гостиницы и общепит и операции с недвижимостью. У первых разница между прибылью и убытками отрицательная и равна 0,4 млрд рублей. У вторых сальдо также отрицательное и равное 0,5 млрд рублей.

Просроченная задолженность по платежам предприятий составила за этот период 18,7 миллиардов рублей. От общей суммы задолженности это 2,9%. Основная доля «просрочки» – это «кредиторка» поставщикам – 84,7%, платежи в бюджет – 2,4%, во внебюджетные фонды – 3,2%.

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#Новости#Деньги#Финансы#Марат Гареев#Экономика
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