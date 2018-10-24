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Уфимского артиста балета назначили министром культуры Красноярского края

24 октября 2018, 09:46
Министром культуры Красноярского края стал народный артист Башкортостана, известный артист балета Аркадий Зинов.

Аркадий Зинов – уфимец, с отличием окончил Башкирское хореографическое училище им. Р. Нуреева, учился в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой.

В 1991-2002 годах работал в Башкирском государственном театре оперы и балета. В 1997 году его наградили почетным званием Заслуженного артиста Башкирии, а в 2002 году он стал Народным артистом республики.

Известный артист балета запомнился уфимским зрителям по спектаклям «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Дон Кихот», «Тщетная предосторожность», «Ходжа Насреддин» и др. С 2002 года артист работал в качестве педагога-репетитора труппы.

В 2003 году Зинов переехал в Красноярск и работал в местном оперном театре в качестве ведущего солиста труппы. Спустя 6 лет его назначили художественным руководителем, потом директором хореографического колледжа.

В 2011 году Аркадий Зинов удостоился звания Заслуженного артиста России.

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