Министр культуры России назвал молодежь исторически безграмотной
Вчера, 20:31Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время визита в Сербию заявил о необразованности молодежи в отношении истории страны. В частности речь идет о фактах, касающихся Второй Мировой войны.
Так, Мединский подчеркнул, что за последние двадцать лет в России выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Все чаще молодежь черпает знания из голливудских фильмов, статей в интернете и компьютерных игр.
Вместе с тем, газета «Известия» пишет, что министр Сербии представил на открытии международной Белградской книжной ярмарки свою книгу «Война — Мифы об СССР 1939–1945 годов», в которой опровергаются некоторые популярные ныне тезисы.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей