Министр культуры Башкирии подарила свою коллекцию кукол районному музею

Теперь любимые игрушки Амины Шафиковой стали достоянием музея кукол центральной районной библиотеки города Янаула.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова преподнесла неожиданный подарок музею кукол, открытому при центральной районной библиотеке в городе Янауле. Об Этом сообщила газета «Янаульские зори».

Как оказалось, решение сделать такой подарок министр приняла прошлой осенью, когда побывала с визитом в Янауле и своими глазами увидела местный музей кукол, одетых в различные национальные наряды. Амина Шафикова рассказала сотрудникам библиотеки, что тоже давно собирает куклы и между делом обронила фразу, что теперь знает, куда отправить свою коллекцию.

И вот на днях в библиотеку пришла объемная посылка из Уфы от министра культуры Амины Шафиковой. В ней обнаружились свыше десятка кукол, наряженных в национальные костюмы разных стран и народов. По словам сотрудников музея, на них произвели очень сильное впечатление вышитая из войлока башкирочка, фарфоровая японка и керамические индус и индианкай, матрешки в башкирском, белорусском, китайском, марийском и чувашском костюмах, также тряпичные старичок со старушкой, пьющие чай из пиалок.