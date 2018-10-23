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В Башкирии завели дело по факту преднамеренного банкротства предприятия

23 октября 2018, 15:05
Речь идет о промышленном нефтегазовом предприятии города Ишимбай.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, уголовное дело возбуждено по ст. 196 УК РФ. По версии следствия, с 2013-2015 г. в руководстве предприятия намеренно вели его к банкротству для того, чтобы закрыть кредиты и долги в размере около 2,25 млн рублей.

В настоящее время изучается бухгалтерская и иная документация предприятия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Расследование уголовного дела продолжается.

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