В Башкирии завели дело по факту преднамеренного банкротства предприятия

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, уголовное дело возбуждено по ст. 196 УК РФ. По версии следствия, с 2013-2015 г. в руководстве предприятия намеренно вели его к банкротству для того, чтобы закрыть кредиты и долги в размере около 2,25 млн рублей.