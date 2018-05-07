В Башкирии приставы признали, что списали средства у онкобольного банкрота

Сегодня, 7 мая, Управление Федеральной службы судебных приставов по Башкирии прислало свои разъяснения по поводу неприятного инцидента, случившегося с онкобольным пожилым мужчиной.

Напомним, одинокий больной пенсионер из Уфы Рашид Баширов попал в очень затруднительную ситуацию – в апреле с его счета пропала большая часть пенсии – больше 10 тысяч рублей. По этой причине мужчина вынужден буквально голодать. На почте, куда пенсионер пришел в очередной раз за своей пенсией, ему сообщили, что приставы списали с его пенсии огромную для старика сумму.

Представители регионального Управления ФССП рассказали свою версию событий. По их сведениям, в отношении пенсионера было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу коллекторского агентства «Служба досудебного взыскания» задолженности в сумме 33 189 рублей в пользу одного из его кредиторов. Нужно отметить, что всего кредиторов, желавших взыскать долги с пенсионера, набралось 26. В ноябре прошлого года Арбитражный суд окончательно признал Рашида Баширова банкротом и постановил списать с него все долги.

Приставы сообщили, что постановления о возбуждении исполнительного производства своевременно направлены сторонам исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе. Это значит, что должник также мог получить такое уведомление и своевременно сообщить приставам свои возражения. Однако он этого не сделал, по этой причине с его счета, куда поступала пенсия, началось списание долгов.

- Исполнительное производство было возбуждено обоснованно, на основании вступившего в законную силу судебного приказа, выданного 20.02.2018, т.е. уже после завершения процедуры реализации 27.11.2017, по действующему законодательству неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, - говорится в разъяснении от судебных приставов.

Таким образом по ходатайству взыскателя на счета должника в кредитной организации было обращение взыскание, на депозитный счет подразделения было списано 31 378 рублей. Когда же он представил в Службу судебных приставов определение суда об отмене судебного приказа о взыскании задолженности, списанные средства мужчине вернули. Однако в апреле с его счета вновь исчезли деньги – около 12 тысяч рублей. По данному факту ведется проверка.

Сам Рашид Баширов считает, что в работе приставов произошел сбой, из-за чего соответствующее указание о списании средств не было отменено.