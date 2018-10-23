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В Башкирии впервые за семь лет сменился глава Кармаскалинского района

23 октября 2018, 16:51
Новый глава Альфир Сабиров уже приступил к своим обязанностям.

Сегодня, 23 октября, прошло заседание Совета депутатов Кармаскалинского района республики. Фанзиль Чингизов, руководивший администрацией района с 2011 года, покинул свой пост в связи с переходом в Курултай. Его обязанности временно исполнял Ильдар Латыпов.

Напомним, ранее мы писали о смене руководства в Абзелиловском и Зианчуринском районах Башкирии. В последнем, к примеру, глава сменился впервые за 16 лет.

Справка

Альфир Фархатович Сабиров родился 12 декабря 1980 года. Окончил Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы.

С 2003 по 2008 годы работал учителем истории в средней школе №2 в селе Кармаскалы.

С 2008 по 2010 годы возглавлял Кармаскалинскую среднюю школу №1, с 2010-го по 2011-й годы — Кармаскалинскую среднюю школу №2.

С июля 2011 по январь 2014 года работал начальником отдела образования Кармаскалинского района.

С января 2014 года по настоящее время занимал должность секретаря Совета муниципального района Кармаскалинский район.

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#Новости#Надежда Валитова#Политика
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