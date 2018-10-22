В Башкирии бывший глава сельсовета пойдет под суд за махинации с землей

Во время работы главой сельского поселения в 2010-2011 годах к нему обратилось трое жителей по вопросу предоставления земельных участков на берегу реки Лемеза. Чиновник составил подложные выписки из похозяйственной книги о принадлежности им земельных участков, на основании которых в дальнейшем люди зарегистрировали право частной собственности на земли стоимостью более 780 тысяч рублей.