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В Башкирии бывший глава сельсовета пойдет под суд за махинации с землей
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии бывший глава сельсовета пойдет под суд за махинации с землей

Сегодня, 16:02ПроисшествияРустэм Башкирцев
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