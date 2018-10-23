Платить меньше, ждать дольше: Что обсуждали на закрытом совещании перевозчиков Уфы

- Один из таких крупноформатных автобусов стоит около 10-15 млн рублей. Для обслуживания проспекта Октября их необходимо около 300 штук. Ни у одного из уфимских перевозчиков таких денег нет, а если брать кредит, то он не скоро окупится, так как планируется сделать проезды недорогими – около 12-15 рублей. Скорее всего, в Уфу придет сторонний перевозчик, - комментирует Станислав Урманцев.