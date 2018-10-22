Уфимские «ПАЗики» сравнили с транспортом с Кавказских гор
Для решения транспортной проблемы разработали дорожную карту.
Сегодня, 22 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики возмутился техническим состоянием пассажирского транспорта, связанного с установкой газовых баллонов на крыше автобусов, и усомнился, что это сделано по ГОСТу.
- Это же почти пулеметы! А если этот баллон при ДТП вылетит и начнет косить людей? Это преступление, - обратился к собравшимся руководитель республики.
Радий Хабиров рассказал, как на прошлой неделе прокатился по центру Уфы в маршрутке вместе с московским журналистом Сергеем Брилёвым, который также был шокирован видом уфимских «ПАЗиков».
- Сергей Борисович мне сказал, что не видел такого ни в одном регионе России, а потом подумал и добавил, что нет, все-таки видел - в каком-то горном селе в Армении, - сообщил Радий Хабиров.
Как сообщил на совещании руководитель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов, в прошлом году уфимские автобусы и маршрутки перевезли свыше 220 млн человек. В Уфе в настоящее время действуют 120 маршрутов, их обслуживают 3232 автобуса. Из них 1300 не имеют разрешительных документов и входят в Ассоциацию независимых автомобильных перевозчиков. Для муниципальных рейсов характерно дублирование маршрутов по проспекту Октября.
С 15 октября был усилен надзор за транспортным обслуживанием. Проводятся рейды, выявляются нарушители. Уже оформлено 15 постановлений. В ближайшие дни начнутся аресты транспорта и его эвакуация.
- Проблема общественного транспорта – большая, комплексная и касается очень чувствительной сферы: транспортных перевозок. Нельзя допустить, чтобы жители получали некачественную услугу, несовременную услугу. Я буду ориентировать правительство, чтобы городу оказали помощь в создании современной перевозки. Это не только новые автобусы, это логистика, организация удобных платежных механизмов, качественный состав водителей, способных обеспечить безаварийную езду, - сказал Радий Хабиров.
Для решения назревшей проблемы с транспортным обслуживанием жителей Уфы разработали «дорожную карту». В первую очередь, предложено исключить автобусы, используемые нелегальными перевозчиками в Уфе. Также согласно принятой карте, заменят автобусы малой вместимости на автобусы средней и большой вместимости. Для госперевозчика – «Башавтотранса» - планируется закупить 150 новых автобусов.
По словам Тимура Мухаметьянова, в Уфе разработают программу по безналичной оплате проезда и внедрят единую транспортную карту, разработают стандарт оказания транспортных услуг, введут единый стиль оформления подвижного состава. Также определят оператора по закупке услуг транспортного обслуживания населения, скорректируют маршрутную сеть.
Все эти работы планируется завершить до 31 декабря 2019 года. Радий Хабиров пообещал принять подробный отчет у всех участников процесса. Промежуточный отчет он заслушает через месяц, в двадцатых числах ноября.