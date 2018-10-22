Уфимские «ПАЗики» сравнили с транспортом с Кавказских гор

Сегодня, 22 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики возмутился техническим состоянием пассажирского транспорта, связанного с установкой газовых баллонов на крыше автобусов, и усомнился, что это сделано по ГОСТу.

- Это же почти пулеметы! А если этот баллон при ДТП вылетит и начнет косить людей? Это преступление, - обратился к собравшимся руководитель республики.

Радий Хабиров рассказал, как на прошлой неделе прокатился по центру Уфы в маршрутке вместе с московским журналистом Сергеем Брилёвым, который также был шокирован видом уфимских «ПАЗиков».

- Сергей Борисович мне сказал, что не видел такого ни в одном регионе России, а потом подумал и добавил, что нет, все-таки видел - в каком-то горном селе в Армении, - сообщил Радий Хабиров.

Как сообщил на совещании руководитель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов, в прошлом году уфимские автобусы и маршрутки перевезли свыше 220 млн человек. В Уфе в настоящее время действуют 120 маршрутов, их обслуживают 3232 автобуса. Из них 1300 не имеют разрешительных документов и входят в Ассоциацию независимых автомобильных перевозчиков. Для муниципальных рейсов характерно дублирование маршрутов по проспекту Октября.

С 15 октября был усилен надзор за транспортным обслуживанием. Проводятся рейды, выявляются нарушители. Уже оформлено 15 постановлений. В ближайшие дни начнутся аресты транспорта и его эвакуация.

- Проблема общественного транспорта – большая, комплексная и касается очень чувствительной сферы: транспортных перевозок. Нельзя допустить, чтобы жители получали некачественную услугу, несовременную услугу. Я буду ориентировать правительство, чтобы городу оказали помощь в создании современной перевозки. Это не только новые автобусы, это логистика, организация удобных платежных механизмов, качественный состав водителей, способных обеспечить безаварийную езду, - сказал Радий Хабиров.

Для решения назревшей проблемы с транспортным обслуживанием жителей Уфы разработали «дорожную карту». В первую очередь, предложено исключить автобусы, используемые нелегальными перевозчиками в Уфе. Также согласно принятой карте, заменят автобусы малой вместимости на автобусы средней и большой вместимости. Для госперевозчика – «Башавтотранса» - планируется закупить 150 новых автобусов.

По словам Тимура Мухаметьянова, в Уфе разработают программу по безналичной оплате проезда и внедрят единую транспортную карту, разработают стандарт оказания транспортных услуг, введут единый стиль оформления подвижного состава. Также определят оператора по закупке услуг транспортного обслуживания населения, скорректируют маршрутную сеть.