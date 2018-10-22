Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении граждан и юрлиц Украин

Этот указ подготовлен «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации» и в соответствии с российскими законами, говорится в преамбуле.