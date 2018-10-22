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Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении граждан и юрлиц Украин

22 октября 2018, 19:09
Пока не ясен список попавших под санкции.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», сообщается на официальном сайте Кремля.

Этот указ подготовлен «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации» и в соответствии с российскими законами, говорится в преамбуле.

Указом предусмотрено, что в отношении отдельных физических и юридических лиц будут применяться специальные экономические меры. Список этих лиц установит правительство России, как и то, какие именно меры будут применяться.

Указ будет отменен, если будут отменены ограничительные меры, введенные Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

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