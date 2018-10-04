Власти России хотят поддержать экономику страны во время санкций

Речь идет о предоставлении помощи предприятиям и банкам на время действия западных санкций. Об этом пишет RNS.

Так российским холдинговым компаниям правительство хочет предоставить налоговые льготы. Общая доля расчетов в рублях должна быть увеличена.

Власти России считают, что антироссийские санкции будут ужесточены. Новые ограничения могут быть мягкими, средними или жесткими. Для каждого из этих вариантов члены Кабмина РФ прорабатывают свой сценарий ответа.