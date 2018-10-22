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Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках

22 октября 2018, 09:10
Опубликовано исследование компании «Русипотека».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занял 6 место в рейтинге банков по объему кредитования на приобретение квартиры в новостройке, согласно исследованию компании «Русипотека» на 1.09.2018 года.

Объем выданных кредитов на приобретение новостроек за восемь месяцев 2018 года в Банке УРАЛСИБ составил более 10,6 млрд рублей. Доля кредитования приобретения первичного жилья в общем объеме ипотечного кредитования Банка за этот период – около 50%.

В рейтинге частных банков по объему кредитования на приобретение новостроек ПАО «БАНК УРАЛСИБ» находится на 2 месте. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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