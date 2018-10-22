Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках

В рейтинге частных банков по объему кредитования на приобретение новостроек ПАО «БАНК УРАЛСИБ» находится на 2 месте. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.