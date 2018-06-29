УРАЛСИБ улучшил позиции в Топ-15 самых прибыльных российских банков

Банк УРАЛСИБ занял 11 место в рейтинге самых прибыльных российских банков по итогам 5 месяцев 2018 года, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру *.

Показатель чистой прибыли Банка на 1.06.2018 г. составил 5,5 млрд рублей, рост показателя составил 18% по сравнению с данными на 1.05.2018 г. Рост прибыли Банка УРАЛСИБ обусловлен результатами работы, которую Банк проводит в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления.

В мае 2018 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз рейтингов Банка УРАЛСИБ до «Позитивного», отметив, что повышение рейтинга связано с ожиданиями экспертов агентства, что УРАЛСИБ продолжит восстанавливать свою бизнес-модель и укреплять положение на рынке в ближайшие 12 месяцев.

* Финансовый рейтинг Банки.ру обновляется ежемесячно на основании данных 101 формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, а также из данных 123 формы отчетности – расчет собственных средств (капитала) и формы 135 – информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.