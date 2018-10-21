В Уфе главная свидетельница по делу о педофилии прошла проверку на полиграфе

- Но мы по-прежнему боремся за его освобождение, мы уже почти год пытаемся добиться пересмотра его дела, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно в связи с заявление матери ребенка - Веры С. даче ложных показаний, т.е. по сути клевете. Уже год мы обжалуем, отменяем и получаем отказы в возбуждении уголовного дела от следственного комитета и прокуратуры, - рассказала Светлана Мартыненко, первая жена Евгения. - В обоснование отказа все ссылаются на наличие вступившего в законную силу приговора, и отказываются принять явку с повинной как вновь открывшиеся обстоятельства, хотя согласно УПК РФ это предусматривается.