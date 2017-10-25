В Уфе началась акция в защиту Евгения Мартыненко, осужденного за педофилию

Близкие известного музыкального промоутера, приговоренного к семи годам лишения свободы, настаивают, что он стал жертвой клеветы завистливого соседа.

Сегодня, 25 октября, в соцсетях стартовала акция в защиту уфимца Евгения Мартыненко, который ранее был многим известен, как организатор концертов и спектаклей с участием популярных отечественных и музыкальных артистов. Но в августе текущего года Советский районный суд Уфы приговорил Евгения к семи годам лишения свободы по обвинению в за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Акция в защиту Евгения Мартыненко стремительно набирает обороты. Ее организаторы надеются, что смогут привлечь общественное внимание к ситуации и добиться оправдания и освобождения Евгения.

- Происходит дичайшая, неслыханная история - Женю Мартыненко, которого многие знают лично, а остальные - по концертам привозных звезд мировой величины в Уфе, посадили по статье «педофилия»! Это дикая дичь, все, кто знает его, скажут, что это космический бред! – сообщила Медиакорсети один из организаторов акции уфимка Энга Биглова.

Напомним, опубликованная накануне Медиакорсетью история о несчастье, постигшем семью Мартыненко, вызвала широкий резонанс. Как следует из материалов уголовного дела, Евгения обвинил его сосед, утверждающий, что застал его на коленях возле своей лежащей на кресле шестилетней дочки. Евгений настаивал, что просто хотел показать соседу, который был всегда слишком груб со своими детьми, что можно нормально общаться с ними без криков и рукоприкладства.

Самое интересное, что мать пострадавшей девочки, которая поначалу поддержала обвинения мужа, потом отказалась от своих показаний и дважды выступила в суде в защиту Мартыненко. По ее словам, муж надеялся под угрозой обвинения в домогательствах выманить у Евгения Мартыненко его джип и деньги. Однако Евгений отказался пойти на такую сделку.

Тем не менее суд не принял во внимание все аргументы в пользу подсудимого и оставил решение без изменения. Тем временем в соцсетях продолжают обсуждать данную ситуацию. Все, кто знал Евгения, включая известных в республике людей, готовы подписаться под коллективным письмом в его защиту.