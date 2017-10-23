В Уфе известного музыкального промоутера осудили за педофилию

Мать пострадавшей девочки настаивает, что мужчину оговорил ее муж из корыстных побуждений.

Завтра, 24 октября, в Верховном суде Башкирии должна быть рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Советского суда Уфы, вынесенный два месяца назад в отношении уфимского музыкального промоутера Евгения Мартыненко. Раньше Евгений был известен тем, что привозил в Уфу с концертами зарубежных и отечественных музыкальных звезд, а теперь, в последние полгода, у него складывается иная репутация – насильника малолетней девочки. По крайней мере, именно за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, его осудил Советский районный суд Уфы на семь лет лишения свободы. У всех, кто хотя бы немного знает Евгения, данный приговор вызывает массу вопросов и резкое возражение.

В редакцию Медиакорсети с просьбой помочь разобраться в ситуации и восстановить честное имя Евгения обратилась его первая жена Светлана.

- В последние десять лет мы мало общались с Евгением, в основном, по поводу нашего общего сына, но когда я узнала о случившемся, просто не могла остаться в стороне от того, чтобы приложить все усилия для его спасения. И в данном случае речь не только о репутации Жени, но и о спасении его жизни и здоровья. Семь лет в колонии – это же представить страшно! Тем более за преступление, которого он не мог совершить ни в коем случае, потому что просто не способен на такой чудовищный поступок, - рассказала Медиакорсети Светлана Мартыненко.

Из материалов уголовного дела в отношении Евгения Мартыненко следует, что события, которые легли в основу обвинения, произошли 5 мая текущего года. В тот день на свою беду Евгений принял предложение соседа Дениса М. (имя изменено - прим.ред.) отдохнуть вместе. Накануне вечером они вполне мирно проводили время, посидели в джипе Евгения. Послушали музыку. Утром Денис с балкона увидел Евгения и позвал его в гости, так сказать, в качестве ответного жеста.

Описание дальнейших событий у Евгения и Дениса кардинально отличаются. Евгений утверждает, что всегда был возмущен отношением Дениса к своим детям и убеждал, его, что к детям надо относиться с любовью, тем более, если речь идет о девочках. Чтобы доказать ему, что он не прав, Евгений решил поговорить с его семилетней дочкой, поправил одеялко, которым она была укрыта, погладил ее по голове и ушел. Денис настаивает, что заглянув в комнату, в которой Маша (имя изменено - прим.ред.) спала на кресле, он увидел, как Евгений трогает ее дочь и пытается залезть к ней под одеяло и добраться до половых органов ребенка.

Прошло всего несколько часов, как полицейские задержали Евгения по подозрению в домогательствах до семилетней Маши. Ошеломленный Мартыненко пытался доказать, что его оговорили, но сделать это не получилось. Тем более, что жена Дмитрия Вера рассказала: в тот день во время купания дочка призналась ей, что чувствует боль, потому что ее обидел дядя Женя.

Уже на следующий день прошел допрос Маши, на котором совершенно спокойная девочка рассказал, что и как с ней делал дядя Женя. К этим показаниям добавились свидетельства других родственников и соседей семьи потерпевшей девочки, которые сами ничего не видели, однако были уверены, что именно так оно и было. Медицинское обследование девочки показало, что на ее теле никаких следов насилия нет, не имеют повреждений и половые органы. Ребенок был абсолютно спокоен, без малейших признаков пережитого стресса.

- Все доказательства в отношении Евгения носят косвенный характер, - пояснила Светлана Мартыненко. - Больше всего лично меня и всех, кто переживает за него, возмутил тот факт, что суд совершенно проигнорировал тот факт, что отец девочки Денис С. шантажировал Женю, требовал переписать на него джип и заплатить ему, чтобы он забрал обратно заявление. Однако Женя отказался, потому что был уверен, что сможет доказать свою невиновность.

Самое удивительное в этой истории то, что Вера С. (мать девочки) изменила свои показания и на судебном процессе заявила, что обвинила Евгения под давлением своего мужа, который рассчитывал обогатиться за счет Мартыненко. А когда тот отказался платить за лживое обвинение, решил его посадить. Вера даже выступила в суде в защиту Евгения, заявив, что ее муж оговорил его, однако ее слова, похоже, не были приняты судом во внимание. Вера даже написала апелляционную жалобу вместе с семьей Евгения с просьбой отменить обвинительный приговор и оправдать его.

- Я находилась под давлением мужа в тот момент, но теперь я поняла, что не имела право так поступать, ведь Евгений Валерьевич нам никогда и ничего не сделал плохого, - рассказала Медиакорсети по телефону Вера. – Мой муж долго репетировал с дочкой перед тем, как она должна была отправиться на допрос в полицию. И на допросе потом она повторяла заученные пол его руководством фразы. Некоторые слова Маша даже не смогла объяснить. Например, она произнесла слово «лакал», но не смогла объяснить, что это такое. А на самом деле это было слово «ласкал», просто она повторила вслед за мужем «лакал», так как он не смог выговорить слово полностью из-за дефекта речи.

Вера настроена решительно, она намерена завтра выступить вновь в суде и потребовать освобождения невиновного человека.

- Я перестала бояться мужа, пусть делает, что хочет, не могу я, чтобы невиновный человек сидел в тюрьме из-за интриг моего мужа. Я не боюсь его больше. Пусть делает что хочет. В крайнем случае мы переедем жить к старшим детям, они у меня уже живут отдельно, - заявила Вера в интервью Медиакорсети.

5 октября была проведена повторная психолого-психиатрическая экспертиза девочки, по итогам которой специалисты пришли к выводам, что девочка наверняка описывает события 5 мая словами другого человека.

Осталось дождаться решении суда, который должен завтра рассмотреть апелляционные жалобы по делу Евгения Мартыненко.