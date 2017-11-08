Уфимец, обвинивший Евгения Мартыненко в педофилии, угрожал убить свою жену

После записи телепередачи, посвященной «делу Евгения Мартыненко», приговоренного к семи годам лишения свободы по обвинению в педофилии, история получила неожиданное продолжение.

Главный свидетель обвинения против известного концертного продюсера Евгения Мартыненко посоветовал своей жене, которая заявила на всю страну, что муж оклеветал соседа из корыстных побуждений, написать на всякий случай «предсмертную записку».

Напомним, данная история получила резонанс после публикации Медиакорсети о неприятной ситуации, в которую попал известный концертный продюсер из Уфы Евгений Мартыненко. Его сосед, с которым Евгений был знаком много лет, внезапно обвинил его в сексуальном домогательстве своей пятилетней девочки. Жена соседа и мама девочки Вера Сомова поначалу поддержала обвинения против Евгения, но потом отказалась от своих слов, заявив, что ее муж хотел таким способом выманить у Евгения его внедорожник, либо солидную сумму денег. Тем не менее, суд не прислушался к словам Веры и все-таки осудил Евгения к семи годам лишения свободы.

Так Евгений Мартыненко с женой провожали дочку в первый класс. Фото: соцсети

Друзья Евгения, узнавшие о беде, в которую он попал, после наших публикаций, устроили флешмоб в соцсетях в его поддержку.

Вскоре после суда и наших публикаций историю Евгения рассказали в эфире телеканала НТВ в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым». В студии Вера Сомова вновь призналась, что оговорила Евгения Мартыненко под действием угроз своего мужа, но теперь раскаялась в клевете и готова приложить максимум усилий, чтобы добиться его освобождения.

Как стало известно Медиакорсети, сразу возвращения домой из Москвы муж встретил Веру дома вопросом: «Зачем ты это сделала?». Объяснения о том, что ее мучает совесть его, похоже, не устроили. В итоге он заявил, что будет настаивать на обвинении Евгения, а Вере сообщил, что она должна написать расписку в том, что у нее не будет к нему претензий, если он ее убьет. Вера рассказала об этом инциденте матери Евгения Мартыненко - Альбине Афанасьевне, видимо, все-таки опасаясь за свою жизнь и за детей.

Вера Сомова Фото: НТВ

- Я надеюсь, что он сказал это в сердцах. И это все-таки была неудачная шутка, а не реальная угроза, - пояснила Вера корреспонденту Медиакорсети по телефону. – После моего возвращения из Москвы мы вместе с мужем посмотрели ту передачу по телевизору, и больше пока к этой теме не возвращались. Пока обстановка у нас в семье спокойная. Мы стараемся этой темы касаться как можно меньше.

Вера Сомова еще раз подтвердила, что не собирается больше менять своих показаний и вместе с родственниками Евгения Мартыненко будет продолжать добиваться его оправдания и освобождения.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.