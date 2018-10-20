«Агидель» начала домашние матчи с СКСО с разгромной победы

Игра завершилась разгромом гостей. В первом периоде уфимки забили трижды, во втором – забросили пять шайб в ворота соперника, в третьем периоде – еще четыре. Свердловчанки ответили единственной шайбой в конце игры. 11:1 – с таким счетом уфимки разгромили СКСО.