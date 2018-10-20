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«Агидель» начала домашние матчи с СКСО с разгромной победы

20 октября 2018, 16:19
Первая игра завершилась со счетом 11:1 в пользу уфимской команды.

Сегодня днём уфимская «Агидель» провела свой первый домашний матч против «Сборной команды Свердловской области» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Игра завершилась разгромом гостей. В первом периоде уфимки забили трижды, во втором – забросили пять шайб в ворота соперника, в третьем периоде – еще четыре. Свердловчанки ответили единственной шайбой в конце игры. 11:1 – с таким счетом уфимки разгромили СКСО.

Елизавета Роднова оформила покер, а другие голы забили Анна Шибанова, Алена Миллс, Екатерина Лебедева, Алёна Зубкова, Мария Тюганкина, Полина Лучникова и Илона Маркова.

Завтра, 21 октября, «Агидель» и СКСО проведут между собой второй матч. Начало игры во Дворце спорта (ул. Р. Зорге, 41) в 13:00, вход – свободный.

Третья игра между этими же командами в Уфе состоится 23 октября в 19:00.

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