Хоккеистки «Агидели» потерпели первое поражение в сезоне

Это был третий домашний матч подопечных Дениса Афиногенова. Практически всю игру уфимки доминировали. Однако гостьи надежно действовали в обороне, а голкипер «Бирюсы» Надежда Морозова играла словно Гашек в юбке.

Одна из редких контратак красноярской команды принесла неожиданные плоды. За две с половиной минуты до конца первого периода, Оксана Третьякова сумела забросить шайбу в ворота Анны Пруговой. Этот гол, как показали дальнейшие события, оказался единственным в матче.

Вратарь «Агидели» также действовала выше всяких похвал все оставшееся время матча, но пропущенный гол и тотальное невезение ее партнерш в атаке, все-таки принесли победу «Бирюсе».