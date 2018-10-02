Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 самых рентабельных банков

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 460 банкоматов, 527 платежных терминалов.