Более 1300 участников программы жилищных сбережений в РБ открыли вклады в «Уралсибе»

Всего с марта 2015 года участниками программы открыто более 1300 накопительных вкладов в Банке УРАЛСИБ.

По условиям программы Жилищных строительных сбережений жители Республики открывают накопительный вклад сроком от 3 до 6 лет в банке-партнере. К ежемесячному взносу участника из бюджета республики начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса.

Участники программы, накопившие первоначальный взнос с помощью системы ЖСС, могут оформить в банке кредит на приобретение жилья по сниженной ставке 6-7% годовых. С помощью кредита можно приобрести жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке, а также погасить ранее взятые жилищные кредиты. Условия программы действуют как для жителей региона, признанных нуждающимися (по ст. 51 ЖК РФ), так и для молодых семей, возраст супругов в которых на момент открытия вклада не превышает 35 лет, а также для лиц, воспитывающих одного и более несовершеннолетних детей.

«Для клиентов это эффективный способ накопить первоначальную сумму с последующим оформлением кредита по ставке ниже рынка, либо возможность объединить вклады, открытые супругами или родственниками, что зачастую может быть вполне достаточным для совершения покупки вообще без кредита, – отмечает Марат Мамлеев, управляющий офисом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Уфе. – В 2018 году мы выдали первые 40 льготных кредитов на покупку жилья. Кроме того, порядка 30 участников совершили сделки по приобретению недвижимости без ипотеки, и еще 30 клиентов погасили ранее взятые займы».

«Реализация программы Жилстройсбережений обеспечивает низкую процентную ставку по ипотечным кредитам, и позволяет приобрести жилье гражданам с невысокими доходами и без ранее накопленного первоначального взноса. На данный момент в целом по программе улучшили жилищные условия свыше 950 жителей Республики Башкортостан. Одобрены и готовятся к выдаче – еще более 250 кредитов», – сообщил руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов Республики Башкортостан Евгений Декатов.

Успехи Банка отметил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов. В своем письме он выразил благодарность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за профессионализм и социальную ответственность, проявленные в ходе реализации программы, а также обозначил перспективы ее дальнейшего развития. По словам Премьер-министра, запланированных в бюджете республики средств достаточно для того, чтобы более чем в 2,5 раза увеличить количество участников ЖСС.

Как отмечают в Дирекции развития ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Башкортостане, многие участники программы, после окончания 3-летнего периода накопления, продлевают срок размещения вкладов до 5-6 лет, что позволяет получить дополнительный период бюджетной поддержки и сформировать больший размер первоначального взноса под будущую ипотечную сделку. На данный момент решение о продлении вклада приняли около 200 клиентов банка. Общий остаток средств на накопительных вкладах с учетом бюджетных премий – более 400 млн рублей.

В настоящее время Банк УРАЛСИБ ведет переговоры с Администрацией Краснодарского края с намерением расширить географию участия в накопительно-ипотечных программах. Опыт проекта в Башкортостане показывает высокую востребованность подобного продукта и большой потенциал системы для обеспечения доступности ипотеки. Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).