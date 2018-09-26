Футбольный клуб «Уфа» организует трансляцию кубкового матча

На «Матч-ТВ» сегодня покажут другие кубковые матчи с участием «Зенита» и «Локомотива», а на телеканале БСТ – игру «Салавата Юлаева» с минским «Динамо». Поэтому youtube-канал футбольного клуба – это единственная возможность болельщикам увидеть игру родного клуба, если не считать сервисов различных интернет-сайтов, которые нельзя посмотреть без пауз.