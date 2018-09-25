Житель Башкирии повредил ногу газонокосилкой

31 августа электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования косил траву, но во вреям процесса работы лезвие электрокосы попало на металлическую трубу, выступающую на 50 мм над уровнем земли, инструмент дернулся и лезвием травмировал ногу.