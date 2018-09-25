mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Житель Башкирии повредил ногу газонокосилкой

26 сентября 2018, 00:32
Трудинспекция республики закончила расследование ЧП.

Гострудинспекция проверила несчастный случай, произошедший ООО «Химремонт».

31 августа электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования косил траву, но во вреям процесса работы лезвие электрокосы попало на металлическую трубу, выступающую на 50 мм над уровнем земли, инструмент дернулся и лезвием травмировал ногу.

-В ходе расследования выявлены грубые нарушения нормативных требований охраны труда, ставшие причиной указанной трагедии. Так, в организации не обеспечен контроль за проведением осмотра территории перед выполнением работ по покосу травы, - уточнили в ведомстве.

Администрацию производства оштрафовали 60 тыс. рублей.

Материалы по теме
Коммунальное ЧП в Уфе: без воды остались десятки домовКомпания Red Wings прокомментировала ЧП с загоревшимся двигателем самолета Уфа-СочиПосле ЧП в Башкирии предложили менять газовое оборудование малоимущим за счет бюджета
#Новости#ЧП#Виктория Куприянова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48