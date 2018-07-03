Коммунальное ЧП в Уфе: без воды остались десятки домов

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Авария произошла на трех улицах башкирской столицы.
Сегодня, 3 июля, прорвало трубу горячего водоснабжения на участке между домами №№ 64/2 и 64/3 по улице Айской. Об этом сообщили администрации города.
По данным мэрии, пока больше трех десятков многоквартирных домов и офисы оказались лишены воды.
Вода отключена по адресам:
– Айская 48,50,52,54,54/1,56,58,60,60/1,62,64,64/1,64/2,64/3,64/4;
– Кирова 93,95,97,99,99/2,99/3,101,101/1,101/2,101/3;
– Революционная 88,90,90/1,92,92/1,92/2,92/3,96,96/1,96/2,154.
Как сообщили в мэрии, ремонтные работы продлятся до 20.00.
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