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После ЧП в Башкирии предложили менять газовое оборудование малоимущим за счет бюджета
Сюжеты:
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После ЧП в Башкирии предложили менять газовое оборудование малоимущим за счет бюджета

Сегодня, 14:39ОбществоТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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