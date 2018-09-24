После ЧП в Башкирии предложили менять газовое оборудование малоимущим за счет бюджета

Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ирек Ялалов предложил возродить существовавшую до недавних времен практику замены газовых плит и горелок одиноким старикам, многодетным семьям и другим малоимущим за счет госбюджета. К такой мысли, по словам Ялалова, его подтолкнуло произошедшее на прошлой неделе в Кармаскалинском районе ЧП.

Напомним, 20 сентября в селе Улукулево произошел взрыв газа в одноэтажном четырехквартирном доме. Оказались разрушены две квартиры. При этом погибли два человека – соседи жильцов, у которых произошел взрыв. Два человека были госпитализированы.

- В последние годы у нас отказались от этой практики и предпочли проводить обходы и выдавать предписания об устранении нарушений. Но такие меры не работают. Поэтому в тех случаях, когда газовое оборудование неисправно, а материальное состояние хозяев жилья не позволяет им самостоятельно заменить его, стоит опять проводить замену за счет бюджета. Это поможет избежать возможных ЧП впредь, - подчеркнул Ирек Ялалов.