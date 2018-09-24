В Госдуме поддержали закон, который сэкономит бюджету Башкирии 3,75 миллиарда рублей

Поправками предусмотрено введение отсрочки до 1 января 2023 года в отношении отдельных ограничений налогового законодательства, установленных в ноябре прошлого года. Речь идет о праве вычета НДС на товары, работы, услуги, приобретенные за счет бюджетных средств, в отношении организаций-концессионеров, реализующих проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за счет бюджетных инвестиций, полученных на основании концессионных соглашений, заключенных до 1 января 2018 года.