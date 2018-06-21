«Восточный выезд» из Уфы намерены построить точно в срок

На встрече 19 июня премьер-министра Правительства РБ Рустэма Марданова с вице-президентом турецкой компании «Лимак» Сердаром Баджаксызом обсудили строительство «Восточного выезда» на М-5, сообщили в пресс-службе гостранса республики.

Сейчас основной вопрос, которым мы занимаемся – это получение федерального гранта на реализацию проекта. Мы сосредоточены на реализации проекта в запланированные сроки, сообщил Рустэм Марданов.

Сейчас ведутся проектные работы. Генеральным подрядчиком является турецкая компания «Лимак» - сотрудники компании уже обследовали имеющиеся и объекты в проекте транспортного коридора, в том числе тоннеля от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы.

Были согласованы дальнейшие действия для завершения строительства в запланированные ранее сроки – декабрю 2021 годы.