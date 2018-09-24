В Башкирии выделили 160 млн рублей на зарплату работникам детсадов и яслей

Сегодня, 24 сентября, на оперативном заседании правительства Башкирии премьер-министр Рустэма Марданов сообщил, что из бюджета республики буду выделены 160 млн рублей для повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных учреждений, а также общеобразовательных учебных заведений, в которых есть дошкольные группы.