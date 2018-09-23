ФК «Уфа» сыграл вничью с «Ростовом»

Команды встретились на стадионе «Ростов Арена» накануне. Как сообщается на официальном сайте «Уфы», на футбольный поединок пришли посмотреть 35 337 зрителей (из 45 тысяч, которые вмещают стадион).
В первом тайме обе команды шли на атаку, ближе всех к открытию счета был Вячеслав Кротов, но мяч после его удара из пределов штрафной прошел рядом со штангой. Второй тайм ФК «Уфа» отметился контратакой, «Ростов» владел мячом. В итоге матч все-таки завершился ничьей.
Добавим, что «Уфа» расположилась на 15-й строчке РФПЛ, имея всего пять очков. Уфимский клуб прервал серию из пяти поражений. «Ростов» сохранил за собой вторую строчку в чемпионате с 15 баллами в восьми матчах.
Следующую игру «Уфа» проведет 26 сентября в 1/16 финала Кубка России против «Нижнего Новгорода». Игра состоится на выезде. Клуб организует выезд в Нижний Новгород для своих болельщиков.