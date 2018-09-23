ФК «Уфа» сыграл вничью с «Ростовом»

В первом тайме обе команды шли на атаку, ближе всех к открытию счета был Вячеслав Кротов, но мяч после его удара из пределов штрафной прошел рядом со штангой. Второй тайм ФК «Уфа» отметился контратакой, «Ростов» владел мячом. В итоге матч все-таки завершился ничьей.