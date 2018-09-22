Странный аттрактор: «Салават» побеждает, но не обретает надежности

Видимо, Николай Цулыгин пока просто некомфортно ощущает себя в роли главного. Это огромное испытание для него. Мы критикуем игру команды, ведь всегда есть за что, однако, очки «Салават» все равно набирает, мы признаем, что какие-никакие успехи есть точно. Возможно, Цулыгин пока чересчур напряжен, но общение с прессой – тоже часть его работы. Интервью и пресс-конференции – канал информации между читателем и хоккеем. У этого канала есть источник только со стороны клубов, поэтому важно снабжать зрителей информацией. Вот недавно был антирекорд посещаемости, на игру с «Сибирью» пришло всего 4753 человека (при вместимости «Уфа-Арены» в 8070 зрителей это 58,89%). Флоу и панчлайны в духе Игоря Захаркина не спасли бы от него, но людям зато было бы занятно посмотреть на человека, который говорит интересные вещи. Информация – потребность на уровне воздуха, крова и еды.