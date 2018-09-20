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В Уфе фонтан-часы все-таки достроят в срок

20 сентября 2018, 10:21
В мэрии Уфы опровергают информацию, появившуюся в СМИ 19 сентября о том, что строительство фонтана-часов на площади Ленина откладывается.

27 августа был размещен аукцион с целью определения подрядчика для строительства фонтана и к 12 сентября поступило шесть заявок от участников закупки. Все заявки признаны соответствующими требованиям ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ценовое предложение пока что сделал только один участник закупки - ООО «Уралагротехсервис». С этой организацией будет заключен контракт, а работы вестись по графику без отсрочек.

Напомним, что попытки построить фонтан-часы на площади Горсовета предпринимаются с 2014 года. Тогда отобрали первого подрядчика – московское ООО «Стройтехггрупп», которое должно было построить объект к концу 2015 года, но из-за отсутствия финансирования позже переносила сроки исполнения в арбитражном суде.

Еще одну попытку отобрать подрядчика приняли в феврале 2016 года. Победителем тендера было признано ООО «Лттендер» (принадлежит Мари Пушкаренко, компания специализируется на продаже аудио и видеотехники). Компания согласилась исполнить контракт за 49,6 миллионов рублей.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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