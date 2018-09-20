Стали известны имена финалистов Второго тура конкурса скрипачей в Уфе

Женская половина зрителей дождалась своего нового кумира, и на сцену вышел Федор Безносиков, который также начал свой раунд с дикого «Subito» Лютославского. Произведение получилось типовым, законченным, уложенным в рамки московско-консерваторского стандарта. Соната Бетховена (N.8, 2 и 3 части) прозвучала так, словно мы действительно пребывали на деревенском празднике, и танцевали с селянами контрданс, пустившись в “заразительное веселье”. В «Цыганке» игра конкурсанта напомнила мне игру американского виртуоза Джошуа Белла; скрипача, который ныне регулярно концертирует в Петербурге и любит выступать в вашингтонском метро со скрипкой Страдивари (предварительно надев бейсболку). Все же, мне часто думается, что «Цыганку» Равеля должны исполнять только солистки-скрипачки, ибо это есть женский кроссовер, но никак не мужской внедорожник. Спиваков всю дорогу дирижировал Безносиковым, видимо рефлекторно; указывал скрипачу все цезуры в партитуре Равеля и даже иногда показывал динамические градации вертикальной пятерней, где потише, где погромче.