Бах, Моцарт, Паганини: Как в Уфе выбирают лучшего скрипача мира

В Уфе стартовал Второй Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. В Малом зале ГКЗ «Башкортостан» накануне состоялись конкурсные прослушивания Первого тура.

Всего на конкурс было допущено 12 участников, которые готовы к конкурсам подобного уровня безукоризненно и в высшей степени профессионально. «Как же тогда происходит отбор», - спросите вы - «ежели все участники безупречны?» Так вот, есть колоссальное количество нюансов и исполнительских задач, по которым в процессе игры всплывает много вопросов, ответ на них и есть критерий отбора. Исполнение солистом конкурсной программы это всегда диалог - диалог с жюри: прямой музыкальный разговор, онлайн-общение и убеждение, плюс - аргументации исполнителя, адресованные залу, зрителю.

Первой начала конкурсные прослушивания солистка из Испании Анна Мильман. Выступать под первым номером ответственно и очень страшно. Видимо, оттого и был нервным «Прелюд» Баха. Это яркое сочинение оказалось каким-то невеселым и лишенным яркости. Каприс Паганини был суетлив и бесстрастен, что нехарактерно великому Николо. В концерте Моцарта проявилось европейское “ноу-хау” - окончить фразы не на открытой струне (по логике), а перепрыгивать окончания на нижнюю струны, это при том, что предыдущий мордент играется с открытой струною. Этим “нововведением” грешили все иностранцы сегодня.

Обе испанки были подряд - второй на сцену пригласили Марию Дуэньяс. Прекрасная талантливая скрипачка ярко заявила о собственном лидерстве и статусе, чем сразу подняла планку конкурса на порядок выше. В ее Бахе я впервые увидел “волнообразное деташе” (не знаю как иначе назвать ее движения руки на двух огромных секвенциях “Прелюда”), штрих необычный: выглядел странно - звучал великолепно. Пятый каприс Паганини был безупречен - все на месте. Концерт Моцарта исполнен полнозвучно и по стилю идеально, молодая скрипачка представила собственную сочиненную каденцию. Что есть редкость и похвально.

Деннис Гасанов из Москвы все свое выступление копировал манеру известного ныне греческого скрипача Кавакоса, что помешало ему заняться своим исполнительством. Оттого и было блекло: концерт Моцарта выглядел как сонатина Сальери, остальные номера также были вовсе невнятны. На этих конкурсах скромность есть ценность, но не до такой уж степени.

"Прелюдия" Баха в исполнении кореянки Юджин Ким была передавлена (разумеется, из-за волнения) и надрывна, музыка великого немца напоминала чем-то немецкий пулемет "мг-42", который в годы войны прозвали "косторез". Все же, мне думается, надобно более детально прорабатывать стилистику пред конкурсом.

Молодой скрипач Азат Нургаянов (г. Казань) привез нам из соседней столицы юное дыхание уртекста (издание музыкального произведения, в задачи которого входит наиболее точное отражение первоначального композиторского замысла во всех его деталях - прим.ред), несколько робкое, давно знакомое и совсем лишенное догмы. ("Вы впервые встречаетесь с уртекстом?! Боже, вы счастливый человек!") Я болел за Азата, как болеют за «Ак барс» и «Салават Юлаев» в контексте нашего многолетнего зеленого дерби. Было аутентично, индивидуализировано, и многое скромно, как скромны сами казанцы; в игре Азата угадывалась деликатная городская ментальность - такая родная, такая близкая.

Комфортный и удобный темп взяла москвичка Ольга Голомовзюк в сольном Бахе, но сей комфорт нарушил страшный скрежет порталов-мониторов, от которого подпрыгнули все в зале и который так сильно распугал мило спавших бабулек. Надо отдать должное стрессоустойчивости конкурсантки, которая даже бровью не повела и еще пуще накинулась на свой «Прелюд». В Моцарте ее пианистка сочиняла на ходу какие-то квартоли: вместо традиционной оркестровой партии скрипок взялась играть партию гобоев, видимо, ссылаясь на новую редакцию очередного модного издательства. По количеству того, что нельзя делать на конкурсах Ольга превзошла всех - всевозможные "частности": глиссандо, стилевые "находки", субъективизм и пр. - участницей был собран полный арсенал. Однозначно, многое из сказанного есть недочеты педагога.

Единственный представитель Японии - Иссей Курихара, педагог которого в свое время учился у знаменитого скрипача Юрия Янкелевича, был в жюри. Этим и можно объяснить наличие основ советской скрипичной школы в руках японского солиста. Иссей звучал очень прилично, но суетился, особенно в обязательном Бахе. Каприс N.1 Паганини был прекрасен; Моцарт ярок, свеж и красив.

Приятно порадовал Федор Безносиков своей идеальной подготовкой к конкурсу. Человек, столь близкий к Спивакову, надо полагать, не мог иначе. Игра была выверена до мелочей, "комар носа не подточит". Сольный Бах прозвучал очень комфортно, Каприс N.17 Паганини отшлифован до блеска. Девушки в зале посходили с ума. Было видно, как члены жюри наслаждались игрой Федора и просто отдыхали ушами, откинувшись на кресла.

Нарушить эту идиллию вышел Степан Стариков (тоже из Москвы). И.С.Бах был несколько пережат, и мне не удалось раскусить штрих солиста в "Прелюдии", то ли он все же играл "деташе", но постоянно отпрыгивал, - то ли это было "спиккато", но такое длинное-неясно. Обаяние интерпретации взяло верх, и я скоро забыл об этих глупостях, ибо солист задал новую загадку - зачем брать Четвертый Каприс Паганини на децимы (музыкальный интервал шириной в десять ступеней - прим.ред.), ежели эти самые децимы фальшивы?! Все прекратилось на Моцарте, т.к. именно в его Пятом концерте конкурсант убедил всех своим красивым филигранным смычком. Думаю, Вольферль был бы доволен игрой Степана.

Мерили Леотоотс из города Клоога (Эстония). "Прелюдия" Баха была вымучена и иной раз звучала на грани срыва, сильное волнение не давало покоя. Мне показалось, что Мерили не так давно играет на этой скрипке (кстати, инструмент великолепный) и еще не привыкла к крупной мензуре, учитывая маленькие руки скрипачки. Совершенно не убедила нечасто исполняемая каденция Яна Кубелика. Скрипачка очень одаренная и, думается, у нее большое будущее.

Юная представительница Израиля Софи Рохлин удивила тем, что в самых казалось бы простых местах Четвертого концерта Моцарта вдруг начала терять текст, это длилось три пассажа подряд, что, разумеется, ей не простили члены жюри. Это стало столь неожиданно, ибо сольный Бах и 21-ый Каприс Паганини были подготовлены значительно лучше. Видимо, концерт был попросту не обкатан на выступлениях. Необходимо отметить божественный звук юной солистки.

Завершала первый день выступлений скрипачка из Уфы Асия Гарипова. Неожиданным был выбор произведения Баха. Асия играла не "Прелюдию", как все предыдущие 11 участников, а исполнила "Аллеманду и Куранту" из ре-минорной сольной сонаты. Шестой каприс Паганини для этого конкурса тоже был явно "невыигрышным”, т.е. не демонстрирующим сильные стороны концертного звучания скрипача; сей Каприс нехарактерен в какой то степени и для самого Паганини, т.к. он интимный и сугубо личный. Брать на тур такие сочинения опрометчиво. Концерт Моцарта с каденцией С.Франко был в порядке, но репертуарной победы, к сожалению, не состоялось. Хотелось бы отметить аккомпаниатора - Артема Бочкарева, который в отличии от коллег пианистов приятно порадовал моцартовским звуком и чутким исполнением клавира.

В целом, хочется сказать, что Второй конкурс скрипачей в Уфе продолжает открывать новые имена и яркие скрипичные дарования нового времени. Результаты первого тура объявил председатель компетентного жюри - Михаил Копельман.

Они таковы - ко второму туру допущены три девочки и четыре мальчика: Анна Мильман, Мария Дуэньяс, Юджин Ким, Азат Нургаянов, Иссей Курихара, Федор Безносиков и Степан Стариков.

Конкурсантам я бы пожелал более тщательно подходить к вопросам интерпретации и к самому стилю. Удивляет совокупность стилевых изысков, как то: различные уместные и неуместные флажолеты (звуки со своеобразной тембровой окраской) в старинной музыке, обдуманное или необдуманное использование романтичного глиссандо, вопросы аппликатуры, и самое броское - соприкосновение смычка со струной.