Правительство Башкирии наградит за качество

Документы нужно подать до 1 октября. А победители определятся к 31 марта следующего года. Победителей ждут почетные награды: 10 занявшим первое место вручат кубки и дипломы, пятерым вторым конкурсантам и еще пятерым третьим также вручат дипломы. Помимо этого, предприятия-победители получат право представить к правительственным наградам своих лучших работников. А еще всем дипломантам и лауреатам (с первого по третье места) будут рекомендовать добровольно промаркировать свою продукцию лейблом «Продукт Башкортостана».