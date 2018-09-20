Правительство Башкирии наградит за качество

Правительство Башкирии и Министерство экономического развития объявило конкурс среди республиканских фирм на звание лучших по качеству. Кто хочет принять участие, а это могут быть предприятия и организации, зарегистрированные на территории Башкирии, могут ознакомитmся с условиями на сайте министерства.
К конкурсу не допустят тех, кто, например, находится на стадии банкротства или имеет долги по налогам.
Документы нужно подать до 1 октября. А победители определятся к 31 марта следующего года. Победителей ждут почетные награды: 10 занявшим первое место вручат кубки и дипломы, пятерым вторым конкурсантам и еще пятерым третьим также вручат дипломы. Помимо этого, предприятия-победители получат право представить к правительственным наградам своих лучших работников. А еще всем дипломантам и лауреатам (с первого по третье места) будут рекомендовать добровольно промаркировать свою продукцию лейблом «Продукт Башкортостана».