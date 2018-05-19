Вчера, 18 мая, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Салават посетил производственную площадку завода «Битум», который специализируется на выпуске нефтяных дорожных битумов, сообщили в пресс-службе главы региона.

- Вопросам повышения качества дорожных битумов Рустэм Хамитов уделяет большое внимание, -пояснили в пресс-службе. - В соответствии с его поручением со второй половины 2017 года в регионе начато внедрение современной системы Superpave («СПАС»). Это инновационная технология для проектирования составов асфальтов с заданными эксплуатационными характеристиками с учётом транспортных нагрузок и климатических условий. Она позволяет значительно увеличить срок службы дорожных покрытий.

Директор завода «Битум» Дмитрий Донцов отметил, что срок службы нового модифицированного битумного вящужего может достигать 20 лет. Это зависит от многих факторов – конструкции дороги, предельных нагрузок на неё.

– Главная проблема качества дорог – плохой битум. Поэтому и дороги наши плохие, – сказал Рустэм Хамитов. – Дорожники заинтересованы в плохом качестве битума, а мы, власти, – в хорошем. Так что будем следить и контролировать.

Он поручил активно использовать современный битум и модифицированные вяжущие при масштабном капитальном ремонте дорог региона уже в этом году.