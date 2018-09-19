Жители Башкирии стали больше пользоваться кредитными картами

Кстати, в августе был поставлен абсолютный рекорд по количеству выданных в России за месяц кредитных карт – 1 млн штук. Это на 56,8% больше, чем в августе прошлого года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй. Башкирия по этому показателю находится на шестой позиции.