mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии стали больше пользоваться кредитными картами

19 сентября 2018, 10:12
По этому показателю наша республика находится на шестой позиции среди регионов России.

В августе в Башкирии банки выдал населению 30,5 тысячи кредитных карт. Эти данные значительно превышают итоги августа 2017 года, когда было выдано 17,3 тысячи «кредиток».

По данным Национального банка РБ, на долю «кредиток» приходится 10% банковских карт, выданных в республике в этом году.

Как сообщил «Башинформ» со ссылкой на своих экспертов, на динамику этого показателя влияет, прежде всего, рост финансовой грамотности населения и распространение системы безналичных расчетов в торговых точках и пунктах сферы обслуживания в целом.

Так, по сведениям Нацбанка, сумма средств, потраченных населением в безналичной форме, в первом полугодии 2018 года выросла почти на четверть, по сравнению с уровнем января-августа 2017 года. Специалисты Нацбанка также связывают это явление с активным развитием платежной инфраструктуры.

- Мы видим, что среднестатистический житель Башкирии в четыре раза чаще пользуется картой для покупок, чем для снятия наличных, - считает управляющий Нацбанком РБ Марат Кашапов.

Кстати, в августе был поставлен абсолютный рекорд по количеству выданных в России за месяц кредитных карт – 1 млн штук. Это на 56,8% больше, чем в августе прошлого года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй. Башкирия по этому показателю находится на шестой позиции.

Материалы по теме
В России резко увеличилось число активных платежных карт В Уфе выросло число хищений с банковских карт и краж мобильников
#Новости#Кредит#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48