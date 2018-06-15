В России резко увеличилось число активных платежных карт
Сегодня, 16:34Экономика
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С января по апрель 2018 года количество активных платежных карт в Российской Федерации в годовом выражении возросло на 18% - до 165 миллионов единиц.
Речь идет о картах с помощью которых проводились банковские операции. Об этом пишет портал rns.online.
В Центробанке отметили, что год назад рост по этому показателю составлял всего 7,5%. За первые три месяца нынешнего года число транзакций по картам выросло на 37,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, и составило семь миллиардов раз. Общий объем транзакций достиг 16 триллионов рублей, показав рост на 30%.
Так порядка 90% всех операций по картам пришлись на безналичные транзакции. Деньги же россияне снимали в восемь раз реже. Стоимостный объем безналичных транзакций составил более 60% от общего объема операций с картами, сообщили в Банке России.
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