В России резко увеличилось число активных платежных карт

В Центробанке отметили, что год назад рост по этому показателю составлял всего 7,5%. За первые три месяца нынешнего года число транзакций по картам выросло на 37,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, и составило семь миллиардов раз. Общий объем транзакций достиг 16 триллионов рублей, показав рост на 30%.