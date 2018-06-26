В Уфе выросло число хищений с банковских карт и краж мобильников

Сегодня, 26 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы был заслушан доклад врио начальника полиции Управления МВД России по городу Уфе Ильгиза Байсурина о криминогенной ситуации в башкирской столице. По его словам, ситуация спокойная, количество преступлений снижается.

- Подтверждением этому может послужить тот факт,что по результатам опросов среди тем, волнующих горожан, преступность по актуальности значительно уступает темам благоустройства и другим, - отметил глава города Ирек Ялалов.

При этом ощущается рост преступлений из категории киберпреступности. Представитель столичной полиции уточнил, что среди краж почти половину составляют хищения средств с банковских карт. Среди мошенничеств около трети также занимают подобного рода преступления, когда аферисты по телефону путем обмана склоняют людей к перечислению средств.

Еще одна актуальная сторона криминогенной ситуации в Уфе - кражи сотовых телефонов.