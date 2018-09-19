Вконтакте появилась платформа подкастов

Загружать подкасты ВКонтакте пока могут лишь избранные сообщества. Чтобы присоединиться к платформе, авторам нужно отправить заявку по ссылке: vk.me/podcasters. Размещение подкастов ВКонтакте совершенно бесплатно. С помощью RSS записи можно как импортировать в сообщество, так и распространять на других порталах. В будущем появятся специальные инструменты для монетизации подкастов.