Вконтакте появилась платформа подкастов

Пользователи Вконтакте могут слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться с друзьями прямой ссылкой на конкретный эпизод.
Когда группа или публичная страница опубликует подкаст, подписчики получат уведомления – подкасты публикуются в одноименном разделе сообществ.
Загружать подкасты ВКонтакте пока могут лишь избранные сообщества. Чтобы присоединиться к платформе, авторам нужно отправить заявку по ссылке: vk.me/podcasters. Размещение подкастов ВКонтакте совершенно бесплатно. С помощью RSS записи можно как импортировать в сообщество, так и распространять на других порталах. В будущем появятся специальные инструменты для монетизации подкастов.
Все публикации с подкастами собираются в специальной ленте — vk.com/feed/podcasts. Это позволит пользователям на любой платформе познакомиться с различными примерами подкастов и подписаться на те группы, которые их заинтересуют.