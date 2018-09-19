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Вконтакте появилась платформа подкастов

19 сентября 2018, 17:39
Сейчас публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ, среди которых — «Медуза», BeardyCast, Blitz and Chips, вДудь.

Пользователи Вконтакте могут слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться с друзьями прямой ссылкой на конкретный эпизод.

Когда группа или публичная страница опубликует подкаст, подписчики получат уведомления – подкасты публикуются в одноименном разделе сообществ.

Загружать подкасты ВКонтакте пока могут лишь избранные сообщества. Чтобы присоединиться к платформе, авторам нужно отправить заявку по ссылке: vk.me/podcasters. Размещение подкастов ВКонтакте совершенно бесплатно. С помощью RSS записи можно как импортировать в сообщество, так и распространять на других порталах. В будущем появятся специальные инструменты для монетизации подкастов.

Все публикации с подкастами собираются в специальной ленте — vk.com/feed/podcasts. Это позволит пользователям на любой платформе познакомиться с различными примерами подкастов и подписаться на те группы, которые их заинтересуют.

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