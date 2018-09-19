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В Уфе состоится премьера документального фильма о Салавате Юлаеве

19 сентября 2018, 10:06
Картина «Дорогами Салавата» создана по итогам большой киноэкспедиции по 12 городам этапирования Салавата Юлаева и отца Юлая Азналина.

Премьера состоится в уфимском кинотеатре «Родина» 26 сентября, в день смерти национального героя. Презентация, которая начнется в 18.00, состоится сразу в двух залах — Красном и Синем.

Напомним, экспедиция стартовала 30 мая и завершилась 20 июня в г. Уфе – всего 21 день. Ее участниками было преодолено 2 500 км. - из Уфы в Палдиски, с обратной дорогой – 5 тыс.км. Съемки документального фильма «Дорогами Салавата», снятые на грант президента РФ, начались с родины национального героя — Салаватского района Башкортостана 23 мая 2018 г.

В рамках кинопутешествия были собраны уникальные факты о тракте, по которому вели каторжников, об острогах и факты и версии о годах, проведенных Салаватом Юлаевым и его отцом Юлаем Азналиным на вечной каторге в Рогервике (г. Палдиски, Эстония).

Интервью с режиссером и сценаристом фильма — сестрами Тансулпан и Зухрой Буракаевыми — вы можете почитать на нашем сайте.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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