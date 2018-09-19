В Уфе состоится премьера документального фильма о Салавате Юлаеве

Напомним, экспедиция стартовала 30 мая и завершилась 20 июня в г. Уфе – всего 21 день. Ее участниками было преодолено 2 500 км. - из Уфы в Палдиски, с обратной дорогой – 5 тыс.км. Съемки документального фильма «Дорогами Салавата», снятые на грант президента РФ, начались с родины национального героя — Салаватского района Башкортостана 23 мая 2018 г.