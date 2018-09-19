В Башкирии в Белой нашли мертвой пропавшую женщину, до этого нашли тело ее ребенка

Следователям удалось установить, что 15 сентября 2018 года 32-летняя жительница города Бирска ушла из дома вместе со своим годовалым ребенком. Женщину и малыша искали полицейские, водолазы МЧС, волонтеры. Тело женщины удалось найти лишь сегодня в реке Белой. До этого тело малыша также нашли в реке.