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В Башкирии в Белой нашли мертвой пропавшую женщину, до этого нашли тело ее ребенка

19 сентября 2018, 13:33
Следователями рассматривается версия об утоплении ребенка матерью и суициде женщины.

По данному факту Бирским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Следователям удалось установить, что 15 сентября 2018 года 32-летняя жительница города Бирска ушла из дома вместе со своим годовалым ребенком. Женщину и малыша искали полицейские, водолазы МЧС, волонтеры. Тело женщины удалось найти лишь сегодня в реке Белой. До этого тело малыша также нашли в реке.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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