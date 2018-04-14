В Башкирии пропавшего 17-летнего юношу нашли мертвым

Подросток выехал из Баймака в село Куянтау, где он родился. Планировал ехать на попутках, но до дома так и не добрался. Поиском Айгиза занимались волонтеры и личный состав УМВД Баймакского района.

Его обнаружил сотрудник полиции, шедший по возможному пути парня. Некоторое время тело находилось под снегом, полицейский ег заметил, после того, как он растаял.

На данный момент Следкомом Башкирии ведется доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.